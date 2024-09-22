شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الشحات: جمهورنا العظيم لن توفي الكلمات حقكم.. نسر الأهلي لن يتوقف والان مع تفاصيل الخبر

وجه حسين الشحات نجم النادى الاهلى رسالة لجماهير ناديه عقب الاحتفال بتتويج القلعة الحمراء بـ بطولة الدوري رقم 44. وكتب حسين الشحات عبر حسابه على فيس بوك: "جمهور الأهلي العظيم لن توفي الكلمات حقكم، ولن توصف المشاعر ما يحمله قلبي تجاهكم، يكفيك فخرا أن تكون في قلوب هذا الجمهور العظيم، مبروك لنا جميعا كل لحظات الاحتفال والتتويج، والحمد والشكر لله.. نسر الأهلي لن يتوقف".

وعاشت جماهير النادي الأهلي، وجميع المنتمين للقلعة الحمراء، ليلة رائعة مساء أمس السبت على هامش مباراة جورماهيا الكيني التي أقيمت باستاد القاهرة في إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وانتهت بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة؛ ليتأهل المارد الأحمر لدور المجموعات للبطولة القارية، بعدما سبق وحقق المارد الأحمر فوزاً كبيراً على جورماهيا في كينيا بثلاثية نظيفة خلال لقاء الذهاب، ليستهل المارد الأحمر رحلة الدفاع عن اللقب الأفريقي بفوز عريض بسداسية نظيفة على بطل كينيا في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وشهد استاد القاهرة احتفالية كُبرى قبل وعقب مباراة جورماهيا، واصطحب لاعبو الأهلي أسرهم لمشاركتهم الاحتفال بالتتويج ببطولة الدوري، وتم تسليم درع الدوري للأهلي وسط أجواء رائعة برعاية المتحدة للرياضة التي نجحت فى تنظيم الحدث بشكل مُبهر نال إعجاب ورضا المُتابعين سواء فى استاد القاهرة أو عبر شاشات التليفزيون.

وحرصت المتحدة للرياضة على الاستعانة بـ"أتوبيس مكشوف" لتوصيل درع الدوري للاستاد وسط فرحة الجماهير الأهلاوية التي أشادت بهذه الفكرة، كما حرص لاعبو الأهلي على ارتداء قميص أسود يحمل اسم الشركة المتحدة الراعية للأهلي في ليلة الاحتفال بالدرع رقم 44 عقب انتهاء مباراته أمام جورماهيا، فضلاً عن التغطية الرائعة للحفل من قناة أون تايم سبورت قبل وبعد المباراة.