شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصير درع الدورى القديم بعد تسليم الأهلى النسخة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد الكرة الاحتفاظ بدرع الدورى المصرى القديم فى متحف الاتحاد، الذى يتم إنشاؤه حالياً فى مركز المنتخبات الوطنية "مشروع الهدف" بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بعدما تم استلام الدرع الجديد والذى ظهر فى احتفالية الأهلى أمس حيث تسلمه الفريق الأحمر فى الاحتفالية التى أقيمت باستاد القاهرة.

ونظمت الشركة المتحدة للرياضة، برئاسة محمد يحيي لطفى وسيف الوزيري نائب رئيس الشركة المتحدة للرياضة، بالتنسيق مع رابطة الأندية المحترفة، احتفالية تسليم درع الدوري للنادي الأهلي مساء أمس، السبت عقب مباراة جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة قبل المباراة أن الأهلي سيتسلم درع الدوري بشكله الجديد الذي صمم في إنجلترا عقب المباراة، في احتفالية مع الجماهير ستشهد حفلا غنائيا كبيرا وألعابا نارية.

ويلعب الأهلي ضد الزمالك في كأس السوبر الإفريقي الجمعة المقبلة عقب خوض مباراة جور ماهيا.