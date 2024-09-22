شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يخطط الأهلي والزمالك لمباراة السوبر الأفريقي بالرياض؟ والان مع تفاصيل الخبر

يستعد قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك لخوض مباراة السوبر الأفريقى، المحدد لها الجمعة المقبل بالرياض، وسط طموحات كلا الفريقين فى حصد اللقب لإسعاد الجماهير.

ج..تقرر سفر الأهلي إلى السعودية الأربعاء المقبل، حيث يخوض الفريق مراناً صباح يوم السفر على ملعب التتش قبل التحرك في الرابعة عصراً إلى السعودية، على أن يتدرب الفريق مرة واحدة فقط فى السعودية قبل خوض البطولة القوية التي سيتجدد فيها التنافس بين قطبي الكرة المصرية خارج السباق المحلى.

بينما تطير بعثة الزمالك إلى السعودية، عصر الثلاثاء المقبل، استعدادًا لمواجهة الأهلى فى السوبر الأفريقي، واستقر مجلس إدارة نادى الزمالك على سفر بعثة الفريق على متن طائرة خاصة من أجل توفير الراحة وتفادى إجهاد اللاعبين قبل المباراة المصيرية أمام المارد الأحمر.

ج..فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على فريق الشباب بالنادي بنتيجة 4 - 1، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما أمس على ملعب النادي فى إطار استعدادات الأبيض للقاء السوبر الأفريقي أمام الأهلي.

جاءت بداية المباراة سريعة من الفريقين وتمكن محمد حمدي من تسجيل هدف التقدم للفريق الأول في الدقيقة الثالثة من تسديدة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الكرة على يسار الحارس.

وفي الدقيقة الرابعة عشرة، نجح سيدي ندياي في تسجيل هدف التعادل لفريق الشباب من تسديدة قوية من داخل منطقة جزاء الفريق الأول، وتوالت محاولات الفريقين للتسجيل لكن دون جدوى لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابى.

وفي الدقيقة 55 سجل الفريق الأول الهدف الثاني من عرضية لعمر فرج اصطدمت بأحد مدافعي فريق الشباب وسكنت المرمى.

وأضاف البولندي كونراد ميشالاك الهدف الثالث للفريق الأول في الدقيقة 76 من تسديدة من داخل منطقة جزاء فريق الشباب لتسكن على يمين الحارس، قبل أن يضيف ناصر منسي الهدف الرابع للفريق الأول في الدقيقة 80 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن على يسار الحارس، لينتهي اللقاء بفوز الفريق الأول برباعية مقابل هدف.

ج..يبدأ فريق الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر، اليوم الأحد، استعداداته لمواجهة الزمالك على لقب كأس السوبر الأفريقى دون راحة، بعد خوض مباراة جورماهيا الكينى أمس السبت بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تخوض العناصر التى شاركت بشكل أساسى فى مباراة بطل كينيا تدريبات استشفائية، فيما يخوض البدلاء والمستبعدون مراناً قوياً.

يترأس حسين لبيب رئيس الزمالك بعثة فريق القلعة البيضاء فى السوبر، بينما يترأس محمد الغزاوى عضو مجلس إدارة الأهلى بعثة الفريق الأحمر فى السوبر.

ج..يلتقي الأهلي مع الزمالك فى كأس السوبر الأفريقي فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.