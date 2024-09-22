شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يهنئ فرق الجمباز تحت 9 سنوات بعد حصولهم على 9 ميداليات متنوعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد فريق نادي المقاولون العرب للجمباز الفني رجال تحت 9 سنوات فى بطولة كأس مصر للموسم الرياضى 2024-2025 والتى أقيمت فى نادى مدينة نصر ، 9 ميداليات، 5 منها ذهبية و3 فضيات، وكانت النتائج كالتالي:

اللاعب / مازن أحمد سالم

مستوى أول ميدالية ذهبية

اللاعب / ياسين ياسر كامل

مستوى أول ميدالية ذهبية

اللاعب/ يوسف أحمد مصطفى

مستوى أول ميدالية ذهبية

اللاعب / يوسف أحمد عبد الفتاح

مستوى أول ميدالية ذهبية

اللاعب/يحيى محمد عبداللاه

مستوى أول ميدالية ذهبية

اللاعب / مارسلينو أيمن نسيم

مستوى أول ميدالية ذهبية

اللاعب / محمد عمر السماحى

مستوى تانى ميدالية فضية

اللاعب / مالك محمد ربيع

مستوى تانى ميدالية فضية

اللاعب / يونس محمد صالح

مستوى تانى ميدالية فضية

وذلك بقيادة المدير الفنى كابتن / أحمد شاكر

مدرب عام كابتن / محمود شاكر

ومدرب الفريق

كابتن / على شاهين

الجهاز الإداري

أ: مروة كمال

ا: نعمة جمعة