شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يخوض أولى ودياته استعدادا للموسم الجديد بمواجهة الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، الخميس المقبل، أولى ودياته استعدادا للموسم الجديد. ويلاقي الإسماعيلي نظيره الشهداء في الرابعة والنصف عصر الخميس المقبل، على استاد الإسماعيلية، في أولى وديات الفريق ضمن فترة إعداد الموسم الجديد.

واتفق الجهاز الإداري للدراويش على مجموعة من الوديات للفريق لتجهيز اللاعبين استعدادا لخوض منافسات الجديد.

وفضل الجهاز الفني المؤقت للفريق، بقيادة أشرف خضر، على خوض عدة مباريات بمستويات مختلفة لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين.

وتراجع مجلس الإدارة عن اتفاقه مع حلمى طولان لوجود خلافات قوية بين أعضاء مجلس الإدارة، الذى يوجد به معارضون لهذا القرار، وتم اتخاذ قرار بتجميد المفاوضات لحين الاتفاق على اسم معين لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وقرر نصر أبو الحسن تشكيل لجنة فنية لاختيار وترشيح جهاز فنى جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلال المرحلة المقبلة وعرضه على مجلس الإدارة في أقرب وقت.

وستكون اللجنة الفنية برئاسة على أبو جريشة وعضوية كل من إسماعيل حنفى وعماد سليمان ومحمود جابر وأشرف خضر لاختيار وترشيح جهاز فنى جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلال المرحلة المقبلة.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى فترة الإعداد للموسم الجديد أمس الجمعة، بدقيقة حداد على الراحل إيهاب جلال الذى وافته المنية خلال الأيام الماضية.

وخاض لاعبو الإسماعيلى أول مران بتيشيرت يحمل صورة الراحل إيهاب جلال، وغلب الصمت على الأجواء في بداية فترة الإعداد حزنا على فراق مدرب الإسماعيلى.