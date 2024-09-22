شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتدرب على فترتين لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 سبتمبر 2024 03:50 م

قرر الجهاز الفني المؤقت لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، بقيادة أشرف خصر، التدريب على فترتين، فى إطار البرنامج التدريبى للفريق لرفع الحمل البدنى لتجهيز اللاعبين لانطلاقة الموسم الجديد.

ويستعد الإسماعيلي لانطلاق الموسم الجديد، ويؤدي الفريق تدريباته الصباحية على الملعب الفرعي للاستاد في العاشرة صباحا. فيما يخوض الفريق، مرانه المسائي فى الخامسة مساءً، وذلك لرفع اللياقة البدنية للاعبين.

وتراجع مجلس الإدارة عن اتفاقه مع حلمى طولان لوجود خلافات قوية بين أعضاء مجلس الإدارة، الذى يوجد به معارضون لهذا القرار، وتم اتخاذ قرار بتجميد المفاوضات لحين الاتفاق على اسم معين لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وقرر نصر أبو الحسن تشكيل لجنة فنية لاختيار وترشيح جهاز فنى جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلال المرحلة المقبلة وعرضه على مجلس الإدارة في أقرب وقت.

وستكون اللجنة الفنية برئاسة على أبو جريشة وعضوية كل من إسماعيل حنفى وعماد سليمان ومحمود جابر وأشرف خضر لاختيار وترشيح جهاز فنى جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلال المرحلة المقبلة.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى فترة الإعداد للموسم الجديد أمس الجمعة، بدقيقة حداد على الراحل إيهاب جلال الذى وافته المنية خلال الأيام الماضية.

وخاض لاعبو الإسماعيلى أول مران بتيشيرت يحمل صورة الراحل إيهاب جلال، وغلب الصمت على الأجواء في بداية فترة الإعداد حزنا على فراق مدرب الإسماعيلى.