"تنام وتصحى تبحث عن مكسب جديد".. أفشة يعلق على استلام الدوري قبل مباراة السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

علق محمد مجدي أفشة نجم الأهلي السابق، على استلام درع بطولة الدوري المصري، بعد التتويج به في الفترة الماضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في بطولة السوبر الأفريقي، يوم الجمعة المقبلة، بالمملكة العربية السعودية.

وكتب محمد مجدي أفشة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "كان يومًا جميلًا وحفلًا جميلًا، فخور جدًا أن اسم أفشة يجاور أساطير كبيرة في صناعة الأهداف مثل محمود الخطيب ومحمد أبو تريكة".

وأضاف: "حلم عمري أن أكون بطلًا في الأهلي وأترك بصمة والحمد لله أرقامي كصناعة أهداف وأهدافي مع الأهلي ليها مكانة كبيرة بفضل ربنا".

وأوضح: "ومثلما يحدث في كل مرة نفوز فيها ببطولة وتنام وتصحى تاني يوم تبحث عن مكسب جديد، مبروك الدوري الـ44 وإن شاء الله دائمًا مع بعض نحتفل".

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