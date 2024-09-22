شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الهلال الليبي لمواجهة المصري فى إياب الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن زوران مانولوفيتش، المدير الفني لفريق الهلال الليبي ، تشكيل فريقه لخوض مباراته أمام المصري فى إياب الدور التمهيدي الثاني للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تنطلق في السابعة مساء اليوم الأحد باستاد برج العرب.

ويضم التشكيل كلا من: حسام الدين أحمد لحراسة المرمى، بشير الكرامى ، سالم على، احمد عبد القادر ،ميجاد العمامى لخط الظهر، أمجد بن عبدي، علاء الدريدي ، يحيى الزليتني لخط الوسط ، محمد الشتيوي ، فيصل صالح، حمى طانجي لخط الهجوم.

فيما تضم قائمة البدلاء: محمد المدني ، أشرف المقصي ، محمد مكاري ، أحمد الجداوي ، عز الدين المريمى، أونانا ، أبو بكر ميلاد، محمد خليل ، عبد السلام مفتاح.