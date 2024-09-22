شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام الهلال الليبي فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن علي ماهر، المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري، تشكيل فريقه لخوض مباراة إياب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بضيفه الهلال الليبي، والمقرر إقامتها فى السابعة مساء اليوم الأحد باستاد برج العرب.

وضم التشكيل كلا من: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد دبش ، باهر المحمدي، حسن علي لخط الظهر، محمود حمادة، حسين فيصل كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط ، ميدو جابر ، عبد الرحيم دغموم ، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن .

فيما ضمت قائمة البدلاء: محمود حمدي ، أحمد عيد ، عمرو سعداوي، يوسف الجوهري ، أمادو با، محمد مخلوف ، سمير فكري ، كريم بامبو ، فخر الدين بن يوسف.