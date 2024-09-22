شكرا لقرائتكم خبر عن تدريبات بدنية للاعبى الزمالك وجلسة خاصة لجوميز مع جهازه استعدادًا للسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية خاصة في بداية مران اليوم الأحد، الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً للقاء الأهلي المقبل في السوبر الأفريقي.

وتولى جواو ميجيل مدرب الأحمال الإشراف على هذه الفقرة لتجهيز اللاعبين بدنياً استعداداً للمباراة المقبلة أمام الأهلي في السوبر الأفريقي، قبل خوض الفقرة الفنية.

وحرص البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني على عقد جلسة مع جهازه المعاون، على هامش المران، وشرح المدير الفني برنامج تدريب اليوم، الذي سيتم تنفيذه استعداداً للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة الأهلي مساء الجمعة المقبل 27 سبتمبر الجاري على لقب كأس السوبر الأفريقي على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية.