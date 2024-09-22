شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى الدرع وجها لوجه أمام الزمالك فى السوبر جلوب بالعاصمة الإدارية الأحد والان مع تفاصيل الخبر

تشهد بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"، التى تستضيفها مصر بدءا من 27 سبتمبر، مواجهة بين يحيى الدرع المحترف فى صفوف فيزبريم المجرى أمام فريقه السابق الزمالك يوم 29 من نفس الشهر فى ثانى أيام البطولة التى تقام بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية، التى شارك فى سحبها أحمد الأحمر نجم الزمالك وإبراهيم المصرى نجم الأهلى أغسطس الماضى، عن وقوع الزمالك فى المجموعة الأولى، بينما اختار الأهلى التواجد فى المجموعة الثانية باعتباره مستضيف البطولة، وجاءت نتيجة القرعة كالتالى..

المجموعة الأولى: الزمالك، فيزبريم المجري، تاوباتي البرازيلي

المجموعة الثانية: الأهلى، جامعة سيدني الأستراي، برشلونة الإسبانى

المجموعة الثالثة: الخليج السعودي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.

من ناحية أخرى، حددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 17 نوفمبر المقبل موعداً لإقامة مباراة قمة دورى المحترفين الأولى فى هذا الموسم بالدور الأول والذى انطلق أمس والتى كان محددا لها 27 سبتمبر الجارى بالجولة الثالثة.

وتم تأجيل لقاء القمة ليقام 17 نوفمبر فى ظل ارتباط كلا الفريقين بخوض منافسات كأس العالم للأندية "سوبر جلوب"، المقرر انطلاقه 27 من نفس الشهر الجارى بالعاصمة الإدارية الجديدة.