الامارات | "نسور خورفكان" تُحلق بأول 3 نقاط في الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حلّق نسور خورفكان بالنقاط الثلاثة الأولى له في دوري أدنوك للمحترفين بعد فوزه المثير في الوقت المُحتسب بدلاً من الضائع، 2-1، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.

وبدا أن الهدف الافتتاحي الذي سجله اللاعب الإسباني جونثان فييرا، من ضربة جزاء في الدقيقة 12 سيفتح الباب على مصراعيه في سعي خورفكان لتحقيق الفوز الذي يحتاجه للابتعاد عن صراع البقاء، الا أن الاعب الإيراني محمد رضا أزادي تمكن من إدراك التعادل في الأنفاس الأخيرة من عمر الشوط الأول من ضربة ثابتة نفذها بطريقة مثالية اخترقت الحائط البشري، واستقرت على يمين حارس خورفكان "45+2".

واستمرت محاولات خورفكان في الشوط الثاني متواصلة، من أجل معاودة التقدم، وطالت تلك المحاولات حتى وصلت للدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، فتمكن البرازيلي ماتيوس دي أندرادي، من إكمال عرضية سعيد أحمد إلى داخل الشباك.