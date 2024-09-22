الامارات | الحكمة يقسو على "العنابي" في ختام تمهيدي "دولية الوحدة" للسلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قسى فريق الحكمة اللبناني لكرة السلة على صاحب الضيافة فريق نادي الوحدة، عقب الانتصار العريض الذي حقق الحكمة جاء بفارق 34 نقطة وبنتيجة (89-55)، اليوم الأحد، في ختام الدور التمهيدي من منافسات بطولة "الوحدة الدولية" المقامة على صالة "مبادلة آرينا" في أبوظبي، وتمتد حتى 25 سبتمبر الجاري.

وعرف الحكمة كيفية تحقيق انتصاره العريض، بنيل لاعبيه الأفضلية المطلقة على الفترات الأربعة للمباراة بواقع (25-17 و17-12 و27-16 و20-11).

وأكد الحكمة صدارته فرق المجموعة الأولى، بحصده الانتصار الثالث على التوالي عقب فوزه في الجولتين الأولى والثانية على كل من البشائر العماني والفتح الرباطي المغربي بواقع (91-67) و(82-72) على التوالي، في المقابل تجرع الوحدة خسارته الثالثة على التوالي، عقب تعثره أمام كل من الفتح الرباطي المغربي، والبشائر العماني بنتيجتي (75-89) و(101-102) على التوالي.