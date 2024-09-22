عبد الكريم مصطفى راحة 48 ساعة من تدريبات الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - حصل عبد الكريم مصطفى، ظهير أيسر، فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، على إذن بالراحة من تدريبات الفريق اليوم، بعد شعوره ببعض الآلام في كاحل القدم.

وحصل اللاعب الشاب على راحة لمدة 48 ساعة بقرار من الجهاز الطبي، على أن ينتظم بالتدريبات الجماعية بعد اكتمال شفاءه.

وبدأ الفريق فترة الإعداد منذ أيام تحت قيادة جهاز فني مؤقت يضم كابتن أشرف خضر، ويعاونه كلا من، كابتن أيمن خليل، وكابتن أيمن كمال، إضافة لكابتن أحمد عبده، مدرب حراس المرمى، وذلك استعدادا لخوض منافسات الدوري في نسخته الاستثنائية.