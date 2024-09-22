شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مران الإسماعيلي استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 22 سبتمبر 2024 07:31 م

واصل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي تدريباته مساء اليوم، الأحد، على الملعب الفرعي باستاد الإسماعيلية، ضمن برنامج الإعداد لخوض منافسات الموسم الجديد.

وقرر الجهاز الفني المؤقت للفريق، بقيادة أشرف خضر، رفع الحمل التدريبي بإقامة المران على فترتين صباحية ومسائية، بهدف الارتقاء بالمعدلات البدنية للاعبين.

المران اشتمل على تدريبات خططية متنوعة منها التسليم والتسلم واللعب في المساحات الضيقة وسرعة التحول من الجانب الدفاعي إلى الهجومي إضافة إلى الكرات العرضية.

وخاض حراس المرمى تدريبات مكثفة تحت إشراف مدربهم أحمد عبده.

وواصل مروان حمدي، جناح الفريق تدريباته التأهيلية، على هامش المران، تحت إشراف الجهاز الطبي.