شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يتقدم 2 - 1 على الهلال الليبى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المصرى البورسعيدى في التقدم على الهلال الليبى بهدفين مقابل هدف في مباراة الإياب المقامة بينهما ببرج العرب ضمن فعاليات دور الـ32 للكونفيدرالية الأفريقية.



تقدم الهلال الليبى بالهدف الأول عن طريق باهر المحمدى مدافع المصرى بالخطأ في مرماه، وتعادل صلاح محسن للفريق البورسعيدى في الدقيقة 19، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثانى لفريقه في الدقيقة 39.



يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت بين المصرى والهلال بليبيا انتهت لصالح الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وضم التشكيل كلا من: محمود جاد لحراسة المرمى، كريم العراقي، محمد دبش، باهر المحمدي، حسن علي لخط الظهر، محمود حمادة، حسين فيصل كثنائي ارتكاز دفاعي لخط الوسط، ميدو جابر، عبد الرحيم دغموم، محمد الشامي كقاعدة ارتكاز هجومي خلف رأس الحربة الوحيد صلاح محسن.

فيما ضمت قائمة البدلاء: محمود حمدي، أحمد عيد، عمرو سعداوي، يوسف الجوهري، أمادو با، محمد مخلوف، سمير فكري، كريم بامبو، فخر الدين بن يوسف.

ويضم التشكيل كلا من: حسام الدين أحمد لحراسة المرمى، بشير الكرامى، سالم على، أحمد عبد القادر، ميجاد العمامى لخط الظهر، أمجد بن عبدي، علاء الدريدي، يحيى الزليتني لخط الوسط، محمد الشتيوي، فيصل صالح، حمى طانجي لخط الهجوم.

فيما تضم قائمة البدلاء: محمد المدني، أشرف المقصي، محمد مكاري، أحمد الجداوي، عز الدين المريمى، أونانا، أبو بكر ميلاد، محمد خليل، عبد السلام مفتاح.