شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يستقر على الاحتفاظ بتشكيل الأهلى الأساسى أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى، على الدفع بتشكيل فريقه الأساسى الذى خاض به مباراتى جورماهيا الكينى فى دورى أبطال أفريقيا فى مباراة الزمالك المقبلة على لقب كأس السوبر الأفريقى للاستفادة من الانسجام بين اللاعبين ضمن خطة حسم اللقب.

ودفع كولر فى مباراتى جورماهيا الكينى اللتين فاز بهما 6-0 بمجموع المباراتين بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وحسين الشحات وإمام عاشور وبيرسي تاو.

خط الهجوم: وسام أبو علي.

وأنهى مسئولو النادي الأهلي إجراءات السفر إلى السعودية لخوض بطولة السوبر الأفريقي، المقرر لها الجمعة المقبل بالرياض، وقام الجهاز الإداري للفريق بإنهاء إجراءات السفر بالتنسيق مع السفارة السعودية بالقاهرة والاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

وتقرر سفر الأهلي إلى السعودية الأربعاء المقبل، حيث يخوض الفريق مراناً صباح يوم السفر على ملعب التتش قبل التحرك في الرابعة عصراً إلى السعودية، على أن يتدرب الفريق مرة واحدة فقط فى السعودية قبل خوض البطولة القوية التي سيتجدد فيها التنافس بين قطبي الكرة المصرية خارج السباق المحلى.

ويلتقي الأهلي و الزمالك فى كأس السوبر الأفريقي رسميًا، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994، وذلك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

وتُعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبي الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت قد انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان الزمالك قد حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.