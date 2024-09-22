المصري يتأهل لدور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية على حساب الهلال الليبي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

تأهل نادي المصري إلى دور المجموعات من كأس الكونفدرالية الأفريقية على حساب الهلال الليبي.

وفاز المصري على الهلال بركلات الترجيح 5-3، بعد انتهاء وقت مباراة الإياب الأصلي 3-2، وكانت قد انتهى لقاء الذهاب بفوز الفريق الليبي بثلاثية مقابل هدفين.

وكان قد تأهل النادي المصري إلى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية بعد احتلال المركز الرابع برصيد 55 نقطة، وبفارق 30 نقطة عن الأهلي صاحب المركز الاول.

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