شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعلن ضم يوسف سيد عبد الحفيظ من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لنادى سيراميكا صورة للاعب يوسف سيد عبد الحفيظ عقب انتقاله من النادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وجاء التعليق على الصورة كالتالى: "من النادي الأهلي إلى سيراميكا رحبوا معنا بلاعبنا الجديد يوسف سيد عبد الحفيظ".

ونجح مسئولو نادى سيراميكا في الحصول على خدمات يوسف سيد عبد الحفيظ ظهير أيمن النادي الأهلي، موسما على سبيل الإعارة لتدعيم صفوفه في الموسم الجديد.

ويعد يوسف سيد عبد الحفيظ ثالث لاعب يضمه فريق سيراميكا من الأهلي بعد المدافع أحمد عابدين على سبيل الإعارة أيضا، بجانب أحمد أشرف جناح الأهلى السابق في صفقة انتقال حر بعد استغناء الأهلى عن خدماته.

وتعاقد سيراميكا مع محمد صادق قادما من مودرن سبورت، وأيمن موكا قادما من الجونة بجانب الثنائى يوسف عفيفى ومحمود الزيتى من ديروط، وأحمد أشرف وأحمد عابدين من الأهلى واستعادة عمرو قلاوة بعد انتهاء إعارته لسيراميكا.

يبحث مسئولو سيراميكا عن التعاقد مهاجم فى الانتقالات الصيفية الحالية لتعويض رحيل أحمد ياسر ريان الذى انتقل إلى البنك الأهلى فى هذه الانتقالات.