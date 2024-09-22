مصر تتقدم في التصنيف العالمي للشطرنج بعد المشاركة في أولمبياد المجر

ياسر رشاد - القاهرة - نجح المنتخب المصري للشطرنج للرجال والسيدات في الحصول على المركز الأول أفريقيًا وعربيًا خلال مشاركته في النسخة الـ 45 من أولمبياد الشطرنج التي أقيمت في مدينة بودابست عاصمة المجر خلال الفترة من 10 إلى 22 سبتمبر الجاري بمشاركة 190 دولة.

وتقدم المنتخب المصري للرجال في التقدم 9 مراكز في التصنيف العالمي للعبة حيث بدأ البطولة في المركز الـ 48 عالمياً وختمها بحصوله على المركز 39 متساويا مع المركز 25 عالميا.

كما تفوق منتخب السيدات حيث حصول على المركز الأول إفريقيًا وعربيًا بنتائج مشرفة وأداء بطولي حيث تقدم منتخب السيدات في التصنيف العالمي 3 مراكز حيث بدأ البطولة في المركز الـ 52 عالمياً وختمها بحصوله على المركز 49 متساوياً مع صاحب المركز 37.

وقدم أحمد عدلي، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج الشكر إلى بعثة المنتخب الوطني على التمثيل المشرف لمصر وتحقيق نتائج ممتازة التي تعكس ما تم تحقيقه من تطوير ونهضة في رياضة الشطرنج بجيل جديد قادر على البناء.

وشارك المنتخب المصري للشطرنج بعشرة لاعبين ولاعبات يقود منتخب الرجال الدكتور باسم أمين البطل العالمي، كريم وجيه، أدهم فوزي، حامد وفا، سامح صادق، فيما يقود منتخب الفتيات شروق وفا، شاهندا وفا، يارا علام، جوي روماني، سارة عادل.

ترأس بعثة المنتخب المصري للشطرنج أحمد عدلي، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، ودكتور إيمان الأنصاري إداري البعثة وكابتن فرج عمرو مدرب منتخب الرجال، وكابتن محمد عزت مدرب منتخب السيدات.

كما يحضر أحمد عدلي اجتماعات الاتحاد الدولي للشطرنج التي تقام على هامش أولمبياد الشطرنج بوصفه رئيس الاتحاد المصري للعبة ورئيس لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد الدولي وحصل على منصب نائب أول لرئيس اتحاد البحر المتوسط.