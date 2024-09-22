كواليس حديث كولر مع لاعبي الأهلي بعد الفوز على جور ماهيا

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور، أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، اجتمع باللاعبين قبل مران الفريق اليوم وشدد على أن الفريق يستحق الاحتفال الكبير مع جماهيره الذي حدث بالأمس.

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وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور:" عن ما قدموه خلال الموسم الماضي ولكن انتهت الاحتفالات بمجرد الدخول لغرفة الملابس".

وأضاف:" كولر شدد على صعوبة مباراة الجمعة أمام الزمالك وطالب اللاعبين بالتركيز الشديد بداية من اليوم وكل لاعب لديه فرصة للمشاركة في المباراة وهذا يتوقف على مدى تركيز اللاعبين في المران خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأختتم الغندور:"عقد كولر محاضرة بالفيديو اليوم للاعبين شرح خلالها العديد من نقاط القوة والضعف لنادي الزمالك كما تحدث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بفريق الأهلي".