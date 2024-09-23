سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع لاعب الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا اليوم الأحد، التعاقد بشكل رسمي مع لاعب النادي الأهلي، يوسف سيد عبد الحفيظ على سبيل الإعارة.

وكتب الحساب الرسمي لفريق سيراميكا كليوباترا على "فيس بوك": "من النادي الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا".

وأضاف: "رحبوا معنا بلاعبنا الجديد يوسف سيد عبد الحفيظ".

وكان مصدر داخل النادي الأهلي كشف لمصراوي في وقت سابق، أن إعارة اللاعب إلى سيراميكا كليوباترا جاءت بناءً على رغبة اللاعب، للحصول على فرصة للمشاركة بشكل أكبر.

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