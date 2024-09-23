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سيراميكا كليوباترا يعلن التعاقد مع لاعب الأهلي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن نادي سيراميكا كليوباترا اليوم الأحد، التعاقد بشكل رسمي مع لاعب النادي الأهلي، يوسف سيد عبد الحفيظ على سبيل الإعارة.

وكتب الحساب الرسمي لفريق سيراميكا كليوباترا على "فيس بوك": "من النادي الأهلي إلى سيراميكا كليوباترا".

وأضاف: "رحبوا معنا بلاعبنا الجديد يوسف سيد عبد الحفيظ".

وكان مصدر داخل النادي الأهلي كشف لمصراوي في وقت سابق، أن إعارة اللاعب إلى سيراميكا كليوباترا جاءت بناءً على رغبة اللاعب، للحصول على فرصة للمشاركة بشكل أكبر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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