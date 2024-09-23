السوبر الأفريقي: بعثة الزمالك تطير إلى السعوديه غداً

ياسر رشاد - القاهرة - يؤدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز مرانه الأخير اليوم الإثنين استعدادا للقاء السوبر الإفريقى أمام الأهلى المقرر يوم الجمعه المقبل باستاد أرينا بمدينة الرياض بالمملكه العربيه السعوديه.

وتغادر البعثه غدا الثلاثاء إلى الرياض برئاسة حسين لبيب ومعه الثلاثى أحمد سليمان وأحمد حسانين ورامي نصوحي أعضاء المجلس بينما يلحق باقى الأعضاء بالبعثه يوم الخميس المقبل.

ويركز المدير الفنى فى المران على الجوانب الفنية والخططيه التى سيلعب بها كما سيتم تخصيص الجزء الأخير من المران على التدريب على ركلات الترجيح.

وسادت حاله من التفاؤل داخل المعسكر الأبيض قبل لقاء السوبر خاصة بعد الاطمئنان على جاهزية الثنائي مصطفى شلبي وعماد دونجا بعد الشفاء من الإصابه التى لحقت بهما فى مباراة الشرطه الكينى