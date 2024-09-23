تفاؤل فى المعسكر الأبيض وجوميز يستقر على قائمة السوبر الإفريقى

ياسر رشاد - القاهرة - استقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على اختيار ٢٠ لاعبا فى قائمة الفريق لمباراة السوبر الأفريقي.

وتصم قائمة الفارس الأبيض للسوبر كلا من:

محمد عواد - محمد صبحي - محمود الشناوي فى حراسة المرمى عمر جابر - محمد حمدي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - محمود بنتايك فى خط الدفاع

محمد شحاتة - نبيل دونجا - عبد الله السعيد - زياد كمال - ناصر ماهر - أحمد زيزو - شيكابالا - كونراد ميشالاك - مصطفى شلبي فى خط الوسط سيف الدين الجزيري - عمر فرج فى الهجوم.

وحرص جوميز على عقد جلسه مع اللاعبين طالبهم فيها بضرورة التركيز واللعب بجديه لتحقيق الفوز بالبطوله التى وصفها بأنها مهمه جدا للفريق كدافع قوي للانطلاق نحو المنافسه على البطولات سواء المحليه أو الإفريقيه مشددا على أنه يثق فى قدرتهم على الظهور بالشكل الذى يليق بهم وإمكانتهم العاليه مطالبا بعدم الالتفات إلى محاولات البعض تصدير الجانب السلبي والتضخيم من قوة المنافس التقليدي.

كما حرص المدير الفني أيضا على التحدث عن بعض الأخطاء التى حدثت فى لقائى الذهاب والعوده أمام الشرطه الكينى وكيفية تجنبها فى مباراة الأهلى خصوصا فى خطى الدفاع والوسط.

وتعاهد لاعبو الأبيض على بذل أقصى الجهد لإسعاد الجماهير البيضاء والعوده من الرياض بالبطوله لتضاف إلى سجلات إنجازات النادى.

ووضع جوميز البرنامج الكامل للفريق فى السعوديه وتم تسليمه إلى عبد الواحد السيد مدير الكره الذى سبق البعثه أمس الأحد لعرضه على اللجنه المنظمه والخاص بمواعيد تدريب الفريق فى الرياض كما طلب تخصيص طابق خاص للاعبين فى فندق الإقامه وتخصيص قاعه للمحاضرات وأخري للطعام.

ويعقد حسين لبيب رئيس النادي جلسه خاصه مع اللاعبين قبل مران اليوم بهدف تحفيزيهم فى حضور أعضاء مجلس الإدارة ومن المقرر أن يتم صرف جزء من مستحقات اللاعبين المتأخره قبل السفر إلى السعوديه.