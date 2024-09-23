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مع زوجته وأولاده.. سامي قصمان يحتفل بدرع الدوري (فيديو)

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

احتفل سامي قمصان المدرب العام للنادي الأهلي، بدرع الممتاز الـ44 في تاريخ القلعة الحمراء وذلك رفقة زوجته وأولاده.

وحرص قمصان على التقاط بعض الصور مع زوجته وأبنائه مع درع الدوري المصري الممتاز.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي تسلم درع الدوري للموسم الماضي، عقب انتهاء مباراته أمام جورماهيا الكيني بدور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجديد 2024-2025.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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