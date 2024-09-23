شكرا لقرائتكم خبر عن الإعداد النفسي سلاح جوميز لتأهيل صفقات الزمالك الجديدة قبل السوبر الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتسلح البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك ، بالتأهيل النفسي للاعبى فريقه قبل مواجهة الأهلي المصيرية في بطولة السوبر الأفريقي، والمقرر لها الجمعة المقبل في المملكة العربية السعودية، ويعمل الخواجة البرتغالي على تأهيل لاعبى فريقه من الجانب النفسى حتى يكونوا على أتم استعداد للمواجهة والتتويج بلقب السوبر.

وعقد جوميز عدة جلسات نفسية مع اللاعبين، حرص خلالها على دعمهم وحثهم على تحقيق الفوز واقتناص لقب السوبر الأفريقي من المارد الأحمر، كما طلب الخواجة البرتغالى من اللاعبين بالعمل على السيطرة على مجريات المباراة منذ الدقيقة الأولى، مؤكدًا أن الزمالك يمتلك لاعبين على أعلى مستوى ويستطيعون تحقيق اللقب.

في الوقت ذاته، حرص جوزيه جوميز على تأهيل الصفقات الجديدة من الناحية النفسية أيضًا خاصة وأن مباراة الأهلى ستشهد الظهور الأول لهم، لاسيما أن الزمالك أبرم 5 صفقات حتى الوقت الحالى وهم الفلسطيني عمر فرج، المغربى محمود بن تايج، البولندى كونراد ميشالاك، السنغالى سيدى ندياى، ومحمد حمدى، وتحدث المدير الفني مع اللاعبين الجدد مؤكدًا على دورهم الفعال مع الفريق في المرحلة المقبلة، ومدى أهمية لقاء السوبر الأفريقي خاصة وإنه أمام الغريم التقليدي النادى الأهلى.