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"مبكرا للمملكة".. قرار من جوميز قبل مواجهة الأهلي في السوبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

استقر البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لنادي الزمالك، على موعد السفر إلى المملكة العربية ، لمواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي.

وتنطلق مباراة الزمالك والأهلي، يوم الجمعة المقبلة، في التاسعة مساء، بتوقيت القاهرة، بالمملكة العربية السعودية.

وأكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن جوميز، قرر ذهاب بعثة الزمالك إلى المملكة العربية السعودية، غدا الثلاثاء، من أجل الدخول مبكرا في أجواء المباراة.

وأضاف المصدر، أن جوميز يبحث، توفير أجزاء التركيز للاعبين، وابعادهم عن التوتر والضغط الجماهيري، في ظل سعي الجميع لتحقيق اللقب.

وأتم المصدر: "عبدالواحد السيد مدير الكرة ومعه أحد الإداريين، سوف يتوجه اليوم للسعودية من أجل ترتيب إقامة الفريق وتجهيز الاستقبال، قبل ذهاب البعثة".

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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