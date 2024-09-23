تشكيل النصر المتوقع لمواجهة الحزم.. استبعاد رونالدو

ياسر رشاد - القاهرة - يستهل فريق النصر السعودي، تحت قيادة مدربه الإيطالي ستيفانو بيولي، مشواره في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بمواجهة فريق الحزم في دور الـ32، وذلك تحت قيادة الإدارة الفنية الجديدة الإيطالي ستيفانو بيولي.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة النصر والحزم في تمام الساعة 6:35 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وتذاع عبر فضائية ssc 1 الناقل الحصري لمباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.

أكدت تقارير صحفية أن الإيطالي بيولي، مدرب النصر السعودي، قرر استبعاد كريستيانو رونالدو من قائمة مباراة الحزم مساء الإثنين ضمن منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين، وأوضحت التقارير أن القرار جاء ليحصل رونالدو على راحة في ظل مشاركته بشكل أساسي خلال الفترة الماضية مع الفريق ومع المنتخب البرتغالي.

ومن المتوقع أن يبدأ نادي النصر اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: بينتو

في خط الدفاع: سلطان الغنام، سيماكان، لابورت، سالم النجدي

في خط الوسط: أوتافيو، مختار علي، عبدالله الخيبري

في خط الهجوم: أنجليو، أندرسون تاليسكا، ساديو ماني.