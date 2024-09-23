"ترند رخيص".. متحدث الزمالك يطلق رسائل نارية ويناشد الجماهير قبل مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

وجه أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك، رسائل قوية، لأحد منتقدي نادي الزمالك، دون ذكر اسمه، موجها رسالة لجماهير الأبيض من أجل دعم الفريق قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي يوم الجمعة المقبلة.

وقال أحمد سالم، خلال تقديمه برنامجه عبر قناة الزمالك: "أُبتلينا جايه من الابتلاء، بنوعية تسعى لما يسمى التريند الرخيص، أنت لاعب غربت عنك الشمس لا تمارس نشاط تدريبي وإعلامي وعاوز تشتغل والبرامج تستضيفك تعمل أيه؟".

أكمل: " تطلع لايف وتسيء لأندية كبيرة فجمهور الأندية تشتمك وتركب التريند باللغة السودة، فبعض الأنصاف أو راغبي الشهرة وكانوا مشاهير واتنسوا عاوزين يستعيدوا الشهرة بالإساءة لكيان كبير مثل الزمالك".

أوضح: "الناس لازم تفكر ممكن تشتم النهاردة وبكرة ولكن بعد بكرة معندكش حاجه تقولها فمش باقي لك إلا أراء الجماهير، ومن وجهة نظري المتواضعة سيبوا الناس تقول اللي عاوزينه هو عاوز يشتبك ويسوق نفسه ولو بالرخيص".

وتابع: جماهير الزمالك العظيمة متبقي 5 أيام مطلوب الدعم ولاشيء غير الدعم، حط الصفقات على جانب واللي أنت شايفه الجميع شايفه، لكن نهدى وندعم كل المطلوب منك تكتب كلمتين حلوين للاعب".

وأتم تصريحاته: "متحطموش اللعيبة هم عاوزين الدعم وباقي 5 أيام أصبروا وجمهور الزمالك عملة نادرة، والنادي تعرض لحاجات تهد جبال، البعض توقع أن الزمالك يختفي، لكنه بيرجع أقوى ويحقق بطولات صعبة خلينا ورا فريقنا بدون تقطيم ولاتحطيم ولا نقد".

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