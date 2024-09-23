شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يحذر لاعبى الزمالك من السوشيال ميديا قبل السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

حذر البرتغالى جوزيه جوميز ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لاعبى الفريق من الظهور الإعلامى أو الإدلاء بأى تصريحات تخص الفريق أو المباراة المقبلة بالسوبر الأفريقى أمام الأهلى.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره الأهلى في السوبر الأفريقي باللقاء المقرر له الجمعة المقبل الموافق 27 سبتمبر الجارى بالسعودية.

كما حذر جوميز لاعبيه من التعامل مع السوشيال ميديا، وحال مخالفة التعليمات سيتم توقيع عقوبات، لفرض مزيد من التركيز على الفريق قبل المباراة المرتقبة.

وتطير بعثة فريق الزمالك الى السعودية غدا الثلاثاء على متن طائرة خاصة، على أن يخوض ترديب صباحى قبل السفر، وتكون التدريبات فى السعودية على أحد الملاعب التابعة لنادى الشباب السعودى.