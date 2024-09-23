شكرا لقرائتكم خبر عن "فيفا" يتواصل مع الأهلي لبحث ترتيبات مباراة العين الإماراتي والان مع تفاصيل الخبر

تلقى مسئولو النادي الأهلي اتصالات من نظرائهم في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن التنسيق لضربة بداية المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية "الإنتركونتيننتال"، والتي ستكون 29 أكتوبر المقبل باستاد القاهرة بمواجهة العين الإماراتى.

وأصبحت بطولة كأس الإنتركونتيننتال للأندية 2024 تحل محل كأس العالم للأندية، وتجمع بين أبطال القارات الست الحاصلين على بطولات دوري الأبطال

وشهدت الساعات الأخيرة اتصالات بين الأهلي وفيفا بشأن عدة أمور خاصة بمباراة المارد الأحمر يوم 29 أكتوبر المقبل، وتتعلق هذه الترتيبات بالحضور الجماهيري وتنظيم المباراة واستقبال ممثلي فيفا وغيرها من الإجراءات الخاصة بهذه المباراة المرتقبة.

الكلاسيكو العربي بين الأهلي والعين يقام ضمن دور أطلق عليه فيفا: (كأس أفريقيا- آسيا- الهادئ)، فيما يصعد الفائز بينهما إلى دور كأس التحدي.

وفي كأس التحدي، يواجه الفائز بين الأهلي والعين الفائز في ديربي الأمريكيتين، في دور يعادل ما قبل نهائي كأس إنتركونتيننتال للأندية 2024.

فى سياق آخر، تقرر سفر الأهلي إلى السعودية الأربعاء المقبل، حيث يخوض الفريق مراناً صباح يوم السفر على ملعب التتش قبل التحرك في الرابعة عصراً إلى السعودية، على أن يتدرب الفريق مرة واحدة فقط فى السعودية قبل خوض البطولة القوية التي سيتجدد فيها التنافس بين قطبي الكرة المصرية خارج السباق المحلى.

ويلتقي الأهلي و الزمالك فى كأس السوبر الأفريقي رسميًا، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد مواجهة سوبر 1994، وذلك فى التاسعة مساء الجمعة المقبلة على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية.

وتُعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبي الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

الأهلي توج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان الزمالك حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.