شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يترقب قرعة مجموعات الكونفدرالية فى السابع من أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

يترقب الجهاز الفني للنادي المصري ، بقيادة علي ماهر، قرعة دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لتحديد منافسيه في هذا الدور، بعدما نجح الفريق البورسعيدي في حجز تأشيرة التأهل.

وتأهل النادي المصري إلى دور المجموعات بعد الفوز بركلات الجزاء الترجيحية على الهلال الليبي في دور الـ 32 بنتيجة 5-3، وذلك عقب انتهاء مباراتي الذهاب والإياب بنفس النتيجة، حيث فاز الهلال الليبي في بنغازي بنتيجة 3-2، قبل أن يفوز المصري بنفس النتيجة في الإسكندرية.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” إجراء قرعة دور المجموعات من النسخة الثانية والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية في الواحدة ظهر الإثنين السابع من أكتوبر المقبل.

وتأهل دور المجموعات ستة عشر فريقًا جاءوا على النحو التالي :

المصري والزمالك من مصر، الملعب المالي، نهضة بركان المغربي، لواندا سول وبرافوز الانجوليين، قسنطينة واتحاد العاصمة الجزائريين، الصفاقسي التونسي، سيمبا التنزاني، أورابا يونايتد البتسواني، ستيلينبوش الجنوب أفريقي، أوتوهو الكونغولي، إنيمبا النيجيري، أسيك ميموزا الايفواري، جراف السنغالي.