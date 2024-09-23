شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بيراميدز يكشف حجم إصابة محمد حمدى فى مباراة الجيش الرواندي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور مصطفى المنيري، رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، عن خروج محمد حمدي الظهير الأيسر من مباراة الجيش الرواندي في دوري الأبطال مصاباً.

وقال المنيري إن اللاعب خرج مصاباً بسبب معاناته من التهابات شديدة فى مفصل العانة وأسفل جدار البطن، وشارك بدلا منه زميله كريم حافظ.

وأضاف المنيرى أن الجهاز الطبي لنادي بيراميدز وضع لمحمد حمدي برنامجا علاجيا وتأهيليا يؤديه على مدى الأسابيع الثلاثة المقبلة، على أمل تجهيزه للمشاركة بشكل طبيعي في التدريبات الجماعية والمباريات.

وفاز بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف على الجيش الرواندي بالقاهرة بعد التعادل ذهابا في كيجالي بهدف لكل فريق، ليعبر بيراميدز إلى دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي.

وقرر الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز منح اللاعبين إجازة من التدريبات لمدة 10 أيام بعد تحقيق الفوز على الجيش الرواندي وبلوغ دور المجموعات من دوري الأبطال.

ومن المقرر أن يعود بيراميدز لاستئناف تدريباته بداية من يوم 2 أكتوبر المقبل استعدادا لخوض مباريات الموسم الجديد.