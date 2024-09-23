أشرف مختار: حكم إلغاء طرد وإخلاء سموحة من أراضيه تاريخى ويحل أزمة الاصلاح الزراعى

ياسر رشاد - القاهرة - قال أشرف مختار عضو مجلس ادارة نادى سموحة ان الحكم الصادر اليوم من محكمة الاستئناف بشأن إلغاء حكم الاصلاح الزراعى الخاص بطرد واخلاء النادى من أراضيه وبرفض دعوى الاصلاح الزراعى تاريخى وسيضع النادى فى مكانة أخرى

وتابع بأن بهذا الحكم سيتم حل أزمة الاصلاح الزراعى التى سببت صداع لمجلس الادارة واعضاء الجمعية العمومية وهى الازمة المتراكمةمنذ اكثر من ٢٠ عام

كما أكد عضو مجلس الادارة أنه بموجب هذا الحكم سيتم التعامل مع ملف النادى بشكل مختلف يعود بالاستثمار والنفع على أعضائه مشيرا الى ان تلك القضية كانت بمثابة حياة او موت بالنسبة للنادى الذى كان مهدد بفقدان اراضيه

وشدد مختار على أن الوصول لهذا الحكم كان نتيجة عمل فريق عمل قانونى مخضرم من المحامين والخبراء القانونيين من محبى سموحةوكذلك أعضاء المجلس

وأختتم حديثه بأن الحكم بات وواضح بحفظ الدعوى وكأن شيئا لم يكن وعلينا ان ننظر جميعا الى كيفية ادارة الفترة القادمة المتبقية من عمرالمجلس بما يخدم الاعضاء ومصلحة الموج الازرق