السوبر الأفريقي يتسبب في تأجيل حفل افتتاح كأس العالم للأندية لكرة اليد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد خيري:

كشف عمرو صلاح، مدير بطولة كأس العالم لأندية كرة اليد الـ"سوبر جلوب"، التى تستضيفها مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة بدءاً من يوم 27 سبتمبر الجاري، تأجيل حفل الافتتاح 24 ساعة ليقام السبت 28 من نفس الشهر.

وجاء التأجيل، بسبب مباراة السوبر الأفريقي لكرة القدم، بين فريقي الأهلي والزمالك، والمحدد له التاسعة مساء نفس يوم الافتتاح، لاتاحة الفرصة للجمهور لمتابعة الحدث.

ومن المقرر أن يبدأ الأهلى والزمالك مباريات المونديال الجمعة، حيث يلتقي الأهلي مع جامعة سيدني والزمالك مع بطل البرازيل.

وأسفرت قرعة كأس العالم لكرة اليد للأندية، التي شارك فى سحبها أحمد الأحمر نجم الزمالك وإبراهيم المصري نجم الأهلى أغسطس الماضي، عن وجود الزمالك فى المجموعة الأولى، بينما اختار الأهلي التواجد في المجموعة الثانية باعتباره مستضيف البطولة، وجاءت نتيجة القرعة كالتالي:

المجموعة الأولى: الزمالك، فيزبريم المجري، تاوباتي البرازيلي

المجموعة الثانية: الأهلى، جامعة سيدني الأستراي، برشلونة الإسبانى

المجموعة الثالثة: الخليج السعودي، ماجديبورج الألماني، كاليفورنيا إيجلز الأمريكي.

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