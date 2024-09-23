شكرا لقرائتكم خبر عن هشام زايد: نهدف لتطوير دوري الأكاديميات والقطاعات بشكل منظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هشام زايد، رئيس قطاع الحقوق التجارية والمبيعات بالشركة المتحدة للتسويق الرياضي، أنه سيتم إقامة دوري للقطاعات والأكاديميات بشكل منتظم، وسيتم البدء فى هذا المشروع بداية من الموسم المقبل.

ووجه هشام زايد الشكر لشركة استادات برئاسة سيف الوزيري، والشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفي، و اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، لسرعة اتخاذ قرارات لانطلاق هذا الدوري مع الموسم الحالي.

وقال هشام زايد، خلال المؤتمر الصحفي لمؤتمر تطوير قطاع الناشئين في الكرة المصرية، إن أولياء الأمور فى مصر يبذلون مجهودات كبيرة لجعل أبنائهم يمارسون كرة القدم، ويواجهون ظروفا قد تكون صعبة في التعامل مع الأكاديميات، ومن هنا جاءت الفكرة بضرورة تطوير هذا القطاع وعمل دوري للأكاديميات بشكل منظم واحترافي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الاتحاد المصرى لكرة القدم وشركة استادات للاستثمار الرياضي والشركة المتحدة للرياضة؛ للإعلان عن مشروع تطوير الكرة المصرية لقطاعات الناشئين والبراعم، وانطلاق التصور الجديد لدوري الأكاديميات. ويعقد المؤتمر بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.