ماذا تقول لائحة السوبر الأفريقي حال تعادل الأهلي والزمالك؟

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يلتقي الأهلي و الزمالك فى كأس السوبر الأفريقي فى التاسعة مساء الجمعة المقبل على ملعب المملكة أرينا بالمملكة العربية السعودية. وتُعد هذه المواجهة فرصة مثالية لعشاق كرة القدم العربية للاستمتاع بمواجهة تاريخية تجمع قطبي الكرة المصرية، وتحديد من سيفرض سيطرته على عرش القارة السمراء.

ماذا تقول لائحة السوبر الأفريقي حال انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل؟

تنص اللائحة على أنه حال تعادَل الفريقين بنهاية الوقت الأصلي يتم اللجوء لركلات الجزاء الترجيحية لتحديد الفائز، على أن يُسمح بخمسة تبديلات في المباراة، ويمكن لكل فريق أن يكون لديه ما يصل إلى 9 بدلاء و9 مسئولين على مقاعد الاحتياط.

وتقرر سفر الأهلي إلى السعودية الأربعاء المقبل، حيث يخوض الفريق مراناً صباح يوم السفر على ملعب التتش قبل التحرك في الرابعة عصراً إلى السعودية، على أن يتدرب الفريق مرة واحدة فقط فى السعودية قبل خوض البطولة القوية التي سيتجدد فيها التنافس بين قطبي الكرة المصرية خارج السباق المحلى.

الأهلي توج بـ دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي بنتيجة (1-0) فى لقاء الإياب، بينما موقعة الذهاب كانت انتهت بالتعادل السلبي دون أهداف.

وكان الزمالك حصل على كأس الكونفدرالية بتفوقه على نهضة بركان المغربي، حيث إن مواجهتي الذهاب والإياب بنتيجة (2-2)، لكن الأبيض فاز بأفضلية تسجيله هدفًا خارج أرضه.