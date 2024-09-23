شكرا لقرائتكم خبر عن تصنيف الاسكواش.. علي فرج ونور الشربيني يحافظان على الصدارة وزكريا يقتحم توب 50 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA التصنيف الجديد فى شهر سبتمبر الجاري، وحافظت نور الشربيني لاعبة سبورتنج على صدارة تصنيف سيدات الاسكواش، بينما استقرت نوران جوهر فى الوصافة، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة فى المركز الثالث.

وفي تصنيف الرجال، حافظ البطل المصري علي فرج لاعب وادي دجلة على صدارة التصنيف العالمي، كما استقر البطل المصري مصطفى عسل لاعب بالم هيلز في المركز الثاني، عقب انطلاقته المميزة في الموسم الجديد.

وجاء تصنيف سيدات الاسكواش كالتالي:



تصنيف السيدات

1ـ نور الشربيني

2ـ نوران جوهر

3ـ هانيا الحمامي

4ـ الأمريكية أوليفيا ويفر

5ـ البلجيكية نيلي جليس

6ـ البلجيكية تيني جليس

7ـ الإنجليزية جورجينا كيندي

8ـ روان العربي

9- الماليزية سيفا سينجاري

10ـ الأمريكية أماندا صبحي

بينما جاء تصنيف الرجال كالتالي:



تصنيف الرجال

1ـ علي فرج

2ـ مصطفى عسل

3ـ النيوزيلندي بول كول

4ـ البيروفي دييجو إلياس

5ـ مازن هشام

6ـ كريم عبد الجواد

7ـ طارق مؤمن

8ـ الإنجليزي محمد الشوربجي

9ـ الويلزي جويل مكين

10- الإنجليزي مروان الشوربجي.

بينما اقتحم البطل المصري الصاعد محمد زكريا، قائمة توب 50 ليستقر في المركز الـ 40 عقب تتويجه مؤخراً ببطولة كأس ناش.