شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يطالب عصام صبحى بعدم إنهاء انتقاله للجونة.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

طلب مسئولو الإسماعيلى من عصام صبحى لاعب الفريق عدم إنهاء صفقة انتقاله لنادى الجونة على أمل تمديد تعاقده واستمراره مع القلعة الصفراء.

واتفق عصام صبحى مع مسئولى الجونة على الانتقال لصفوف الفريق الساحلى بداية من الموسم الجديد، بعد نهاية عقده بنهاية الموسم الماضى مع الإسماعيلى.

ويخشى مسئولو الإسماعيلى استمرار إيقاف القيد، ما يؤكد عدم ضم صفقات جديدة، لذا يرغب فى استمرار لاعبيه القدامى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

ويدرك المسئولون بالإسماعيلي أنهم وقعوا في ورطة عندما تسرعوا مؤخرا في بيع عبد الرحمن مجدي وعمر الساعي لبيراميدز والأهلي والاستغناء بالمجان عن أحمد محسن وباسم مرسي وإيريك تراوري وعدم تمديد عقود الحارس محمد فوزي ومحمد هاشم وعصام صبحي ومحمد دسوقي ومحمد مخلوف دون الانتظار لحل أزمة فك حظر القيد فترة الانتقالات الصيفية الحالية والشتوية المقبلة للموسم الحالي.

وتراجع مجلس الاسماعيلى عن اتفاقه مع حلمى طولان لوجود خلافات قوية بين أعضاء مجلس الإدارة، الذى يوجد به معارضون لهذا القرار، وتم اتخاذ قرار بتجميد المفاوضات لحين الاتفاق على اسم معين لقيادة الفريق في الموسم المقبل.

وقرر نصر أبو الحسن تشكيل لجنة فنية لاختيار وترشيح جهاز فنى جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلال المرحلة المقبلة وعرضه على مجلس الإدارة في أقرب وقت.

وستكون اللجنة الفنية برئاسة على أبو جريشة وعضوية كل من إسماعيل حنفى وعماد سليمان ومحمود جابر وأشرف خضر لاختيار وترشيح جهاز فنى جديد لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى خلال المرحلة المقبلة.

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلى فترة الإعداد للموسم الجديد بدقيقة حداد على الراحل إيهاب جلال الذى وافته المنية خلال الأيام الماضية.

وخاض لاعبو الإسماعيلى أول مران بتيشيرت يحمل صورة الراحل إيهاب جلال، وغلب الصمت على الأجواء في بداية فترة الإعداد حزنا على فراق مدرب الإسماعيلى.