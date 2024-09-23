شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي أفضل هجوم وسموحة أقوى دفاع فى أولى جولات دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد حصول الأهلى على لقب أقوى الهجوم فى أولى جولات دورى محترفي كرة اليد للموسم المحلى الجديد 2024- 2025، وسموحة أقوى دفاع بنفس الجولة.

وجاءت الإحصائية كالتالى:



أقوى هجوم اليد

وتقام غدا الثلاثاء، مواجهات قوية فى إطار الجولة الثانية من دورى محترفين كرة اليد للرجال للموسم المحلى 2024- 2025 على صعيد 6 مواجهات ، فى البروفة الأخيرة لفريقى الأهلى والزمالك قبل انطلاق كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" المقرر انطلاقه الجمعة المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تشهد الجولة الثانية لقاءات بين كل من، دلفى مع الزمالك وسبورتنج مع الأهلى وهليوبوليس مع الجزيرة والطيران مع القناة وطلائع الجيش مع الزهور والمعادى مع أصحاب الجياد.

وتم تأجيل لقاء القمة ليقام 17 نوفمبر فى ظل ارتباط كلا الفريقين بخوض منافسات كأس العالم.