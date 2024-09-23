شكرا لقرائتكم خبر عن الجوهري يظهر فى مؤتمر تطوير البراعم والناشئين والان مع تفاصيل الخبر

شهد مؤتمر تطوير قطاع الناشئين فى الكرة المصرية تصفيقا حارا للراحل محمود الجوهري أسطورة مصر التدريبية، بسبب مشاركة نجله أحمد الجوهري فى المؤتمر.

ويتواجد أحمد الجوهري كمسئول عن المشروع بالتنسيق بين الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والاتحادين الأفريقي والمصري والشركة المتحدة للرياضة وشركة استادات.

من جهته أكد جمال علام، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، أن المؤتمر الخاص بتطوير قطاعات الناشئين في مصر سيكون طفرة للكرة المصرية في السنوات المقبلة، وأنه سعيد بهذا المشروع الذي سيكون مفيداً لقطاعات الناشئين.

وأضاف علام، فى المؤتمر الصحفي، أن هناك متابعة وتنسيقا مع الاتحاد الدولي لكرة قدم "فيفا" وشركة استادات برئاسة سيف الوزيري، والشركة المتحدة للرياضة برئاسة محمد يحيي لطفي، لتطوير قطاعات الناشئين، وهناك آلية عمل لهذا المشروع الضخم.