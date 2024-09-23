شكرا لقرائتكم خبر عن علاء نبيل: 27 طاقما فنيا فى مناطق كرة القدم لاكتشاف المواهب ودورات للمدربين والان مع تفاصيل الخبر

كشف علاء نبيل ، المدير الفني لاتحاد الكرة، أنه سيتم اختيار 27 طاقما فنيا من 27 منطقة التابعة لاتحاد الكرة من أجل البدء فى اختيار والبحث عن مواهب، كما سيتم تدريب هؤلاء الأطقم من المدربين والخبراء التابعين للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.

وقال نبيل في المؤتمر الصحفي الخاص بتطوير قطاعات الناشئين والبراعم، إن عدد الممارسين لكرة القدم في مصر فى البراعم يصل إلى 66 ألف لاعب مقيد، وهذا رقم ضعيف وضئيل بالمقارنة بعدد السكان فى مصر والشباب.

من ناحية أخرى، أكد أنتوني بافو ممثل الاتحاد الدولي لكرة القدم ومسؤول الـ"tds"، أن مصر تمتلك مواهب عظيمة وكبيرة مثل محمد صلاح ومحمد النني وأحمد حسن ووائل جمعة وعصام الحضري ونتمنى ظهور مواهب أكثر وأكثر الفترة المقبلة.

وأضاف مسئول فيفا أن هناك اهتماما كبيرا من فيفا بتطوير قطاعات البراعم والاهتمام بالصغار، وأيضًا البحث وانتقاء المواهب، وأنه على ثقة بالوصول لمواهب كثيرة خلال السنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الاتحاد المصرى لكرة القدم وشركة استادات للاستثمار الرياضي والشركة المتحدة للرياضة؛ للإعلان عن مشروع تطوير الكرة المصرية لقطاعات الناشئين والبراعم، وانطلاق التصور الجديد لدوري الأكاديميات.