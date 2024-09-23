شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء مباراة السوبر المصرى لكرة القدم النسائية بسبب ضيق الوقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو اتحاد الكرة إلغاء مباراة السوبر للكرة النسائية بين وادى دجلة وتوت عنخ أمون والذى كان مقررا إقامته الخميس المقبل.



جاء ذلك بناء على طلب وادى دجلة الذى اعتذر مسئولوه عن خوض المباراة بداعى ضيق الوقت، حيث تمت معرفتهم بالمباراة قبل إقامتها بأربعة أيام فقط وهو ما يحول دون خوضها في الموعد المحدد.



ورغم محاولات مسئولو الجبلاية لإنقاذ الموقف باستدعاء فريق آخر إلا أنهم فشلوا، وهو ما أدى في النهاية لإلغاء اللقاء.