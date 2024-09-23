أهلي ٢٠٠٧ يفتتح مشواره بدوري الجمهورية بالفوز على زد

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2007 فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على فريق زد، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الإثنين، على ملعب زد، ضمن الجولة الأولى من بطولة الجمهورية.

جاء هدف الفوز للأهلي خلال الشوط الأول في الدقيقة ٣٧ عن طريق مصطفى بهجت بتسديدة من داخل منطقة الجزاء بعدما انفرد بحارس المرمى، وكاد محمد عاطف يسجل هدفًا ثانيًا للأهلي في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة، لولا تصدي القائم لتسديدته الصاروخية، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدف وحيد.

وبدأ «أهلي 2007» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إياد تامر.

الدفاع: كريم عمرو - محمد السيد - إياد مدحت - كريم عيد.

الوسط: حازم عاشور - زيدان ناجح - عصام أحمد - أحمد الشيخ - محمد عاطف.

الهجوم: مصطفى بهجت.

وشارك يوسف رامي بدلًا من عصام أحمد، ومحمد طه بدلًا من حازم عاشور، ومحمد رأفت بدلًا من زيدان ناجح، وياسين عاطف بدلًا من أحمد الشيخ.

بهذا الفوز حصد «أهلي 2007» أول ثلاث نقاط في مشواره بالموسم الجديد، والذي يأمل خلاله في مواصلة الفوز بلقب بطولة الجمهورية للمرة الرابعة على التوالي.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2007 كلا من أحمد عثمان مديرًا فنيًّا، ومحمد صلاح مدربًا عامًّا، ومحمود فتحي مدرب حراس المرمى، وعماد عبد الهادي إداري الفريق، وحازم عبد الرحمن طبيب الفريق، وعبد الرحمن مكي إخصائي التدليك