مدرب الإسماعيلي 2007 بعد الفوز على البنك الأهلي: مجرد بداية

ياسر رشاد - القاهرة - عبر أيمن كمال المدير الفنى لفريق الإسماعيلي مواليد 2007، عن سعادته بعد تحقيق فريقه الفوز على البنك الأهلى في افتتاح بطولة الجمهورية للناشئين.

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وانتصر شباب الدراويش على البنك الأهلى بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعاد بهدف.

وقال في تصريحات للمركز الإعلامي عقب اللقاء: "الفريق كان في أعلى درجات التركيز ونجحنا في تعويض غياب أكثر من عنصر أساسي وهذا شىء إيجابي".

وواصل: "هذا الانتصار مجرد بداية ،ونعد الجميع بأن الفريق سيكون في المراكز الأولى وسيقدم مستوي يليق بقيمة النادي الإسماعيلي العظيمة".

واختتم: "الفريق يضم مجموعة من الواعدين منهم إبراهيم النجعاوي وحسام نصر وزياد عبدالمنعم وحارس المرمى ياسين محمد فهم ينتظرهم مستقبل كبير بشرط الاستمرار في الالتزام والجدية".