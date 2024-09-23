ظهور أحمد بلال علي جروب واتساب الخاص بلاعبي الزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي خالد الغندور إن عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك أرسل تصريحات أحمد بلال لاعب الأهلي والتي سخر فيها من نادي الزمالك واللاعبين على جروب الواتساب وبلغهم أنه يردوا عليها في الملعب بالفوز على الأهلي في السوبر الأفريقي.

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أضاف خلال برنامجه ستاد المحور مع خالد الغندور:"عبد الواحد السيد ارسل التصريحات مصحوبة بصورة أحمد بلال وشدد عليهم ما محدش يرد عليها وقالهم الملعب هو الفيصل للرد على المشككين"

وواصل :"لاعبو الزمالك تفاعلوا مع كلام عبد الواحد واتعاهدوا علي الفوز أمام الأهلي".