الجندل يطيح بالأهلي من كأس خادم الحرمين الشريفين

ياسر رشاد - القاهرة - أطاح فريق الجندل، أحد أندية دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم، في مفاجأة كبرى بالأهلي من دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم، بعد فوزه عليه بنتيجة 2/1، اليوم الاثنين.

وتقدم الجندل في الدقيقة24 عن طريق عبد الله معتوق، قبل أن يضيف زميله ياسين العمري الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 30.

وفي الدقيقة 82 سجل إيفان توني الهدف الوحيد للأهلي.

وفي مباراة أخرى بنفس الدور، تأهل الاتفاق لدور الستة عشر بعد فوزه على العدالة 2/ صفر.

وسجل كارل توكو إيكامبي هدف التقدم للاتفاق في الدقيقة 78، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط ا لثاني.

وتأهل الطائي للدور ذاته، بعد فوزه الكبير على الخليج 5/2.

وتقدم الطائي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول عن طريق هدفع عكسي سجله عبد الله آل سالم لاعب الخليج بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضيف إبراهيم النخلي الهدف الثاني في الدقيقة 49.

وفي الدقيقة 55 صحح عبد الله آل سالم خطأه وسجل هدفا لفريقه الخليج هذه المرة في شباك الطائي مقلصا الفارق، قبل أن يدرك زميله كوستاس فورتونيس التعادل من ضربة جزاء في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من ضربة جزاء، ليتم الاحتكام لأشواط إضافية.

وفي الدقيقة99 سجل إبراهيما تاندينا الهدف الثالث للطائي، فيما أضاف زميله عبد العزيز الفرج الهدف الرابع في الدقيقة 103، وسجل لياندرو تاوامبا الهدف الخامس في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الإضافي الثاني.