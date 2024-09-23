خارج الديار.. السكة الحديد «2007» ينتزع فوزاً ثميناً من غزل المحلة بدوري الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - انتزع فريق السكة الحديد مواليد «2007»فوزا مثيرا أمام نظيره غزل المحلة، المباراة التي أقيمت على ملعب فريق غزل المحلة الفرعي.

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وحقق فريق السكة الحديد الفوز بركلات الترجيح، بعد انتهاء المباراة بالتعادل السلبي، ليحسمها السكة الحديد بخماسية مقابل أربعة بركلات الترجيح في إطار الأسبوع الأول من بطولة الجمهورية.

تألق ناشئو السكة في المباراة، حيث أضاعوا أكثر من فرصه كانت كفيلة بحسم اللقاء في وقتها الأصلي، وكان نجم المباراة هو حارس المرمى زياد ياسر بعد تصديها لثلاث ركلات ترجيح قادت الفريق لفوز هام

سجل ركلات الترجيح للسكة كلا من:«نادر صالح- محمد أحمد البارودي- محمد طلعت-يوسف سليمان -سيد محمد»

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني والإداري والطبي لفريق 2007 يتكون من:

- صلاح أبو الفتوح: المستشار الفني ورئيس اللجنة الفنية

- محمد إبراهيم: رئيس قطاع الناشئين

- كمال أمين: نائب رئيس القطاع

- رامي سعد: المدير الفني للقطاع

- إحسان الشحات: المدير الفني لمدربي حراس المرمى

- عيسى عبد السلام: المدير الإداري

- أمين زيد وسيد زيد: مشرفا الفريق

- محمد فوزي: المدير الفني

- أسامة فتحي: المدرب العام

- محمود سالم: مدرب

- ناجي مطر: مدرب حراس المرمى

- د. عبد اللطيف على: طبيب

- مصطفى الليثي: مسؤول المهام