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وكيل ميكالى يكشف كواليس موافقة المدرب البرازيلى على تدريب منتخب مصر للشباب

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القاهرة - سامية سيد - كشف كايو زيلر وكيل البرازيلي روجيرو ميكالي، أسباب عودة المدرب البرازيلي إلى مصر بعد نهاية عقده مع منتخب الفراعنة الأولمبي، عقب أولمبياد باريس 2024.

وقال وكيل ميكالي في تصريحات تليفزيونية: "الاتفاق تم بين ميكالي والاتحاد المصري، ميكالي عاد لقيادة المنتخب المصري للشباب ليستكمل مساهمته في تطوير الكرة المصرية".

وأضاف: "العودة لقيادة شباب مصر على أمل أن يجد لاعبين أكثر بخبرات أفضل في جيل 2005 تساعده في التأهل للأولمبياد القادمة في 2028"

وتابع: "التركيز في عمل ميكالي الأن هو التأهل إلى الأولمبياد والعقد سار حتى الأولمبياد القادمة".

وأردف: "ميكالي سعيد بالخطوة خصوصًا أنه مهتم بالكرة المصرية".

واختتم: "ميكالي سعيد بالعمل مع المنتخب المصري وما تم تحقيقه مع الجيل الأولمبي".

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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