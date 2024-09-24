شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 23-9-2024، العديد من الأخبار المهمة، والتي جاء في مقدمتها: الزمالك يكشف عن 3 أطقم للفريق بعد السوبر، والأهلي يرفض رحيل مصطفى أبو الخير ويهدد بفرض غرامات مالية على اللاعبين حال كسر الحظر الإعلامي.

كولر يرفض إعارة مصطفى أبو الخير ويتمسك ببقائه فى الأهلى

يرفض مارسيل كولر المدير الفني للأهلي فكرة خروج مصطفى أبو الخير لاعب وسط الفريق الأحمر للإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ويتمسك ببقاء اللاعب في الموسم الجديد.

الأهلى يهدد بفرض غرامات مالية حال كسر الحظر الإعلامى قبل السوبر

حذر مسئولو النادي الأهلي لاعبي الفريق من توقيع غرامات مالية حال كسر الحظر الإعلامي المفروض من قِبَل مسئولي القلعة الحمراء والجهاز الفني، من أجل فرض حالة من التركيز الشديد والاستعداد القوي لمباراة السوبر الإفريقي ضد الزمالك الغريم التقليدي يوم الجمعة المقبل بالسعودية.

فوز ناشئى كرة اليد على كينيا 55 - 14 فى ربع نهائى أفريقيا

فاز منتخب ناشئي كرة اليد، بقيادة مديره الفنى محمد عبد السلام، على نظيره الكينى، بنتيجة 55-14، فى ربع نهائى بطولة أفريقيا التى تستضيفها تونس حتى 26 سبتمبر الجارى، ليضرب موعدا مع المغرب فى نصف النهائى غدا الثلاثاء.

إلغاء مباراة السوبر المصرى لكرة القدم النسائية بسبب ضيق الوقت

قرر مسئولو اتحاد الكرة إلغاء مباراة السوبر للكرة النسائية بين وادى دجلة وتوت عنخ أمون والذى كان مقررا إقامته الخميس المقبل.

مران الإسماعيلى.. تركيز على الجوانب الخططية لزيادة الفاعلية الهجومية

أدى فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي، مرانه المسائي، على الملعب الرئيسي، باستاد الإسماعيلية، ضمن فترة الإعداد استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

الشحات وتاو يقتربان من قيادة أطراف الأهلى فى السوبر الأفريقى

اقترب الثنائي حسين الشحات وبيرسي تاو لاعبي الأهلي من قيادة مركزي الجناح الأيمن والأيسر لفريقهما في مباراة الزمالك بالسوبر الأفريقي مساء الجمعة المقبل على استاد المملكة أرينا بالسعودية.

الزمالك يكشف عن 3 أطقم للفريق بعد السوبر.. وإدراج القميص الأسود بعد إعجاب الجماهير

يعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب عن ثلاثة أطقم خاصة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي عقب المشاركة في بطولة كأس السوبر الأفريقي أمام الأهلي.